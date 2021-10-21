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Pozitif Görüntü ne demek, TDK'ya göre Pozitif Görüntü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pozitif Görüntü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pozitif Görüntü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pozitif Görüntü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pozitif Görüntü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pozitif Görüntü ne demek, TDK'ya göre Pozitif Görüntü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitif görüntü ne demek? Pozitif görüntü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitif görüntü kelimesi. Peki pozitif görüntü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitif görüntü nedir, pozitif görüntü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POZİTİF GÖRÜNTÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitif görüntü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pozitif görüntü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Renkli ve siyah beyaz filmlerde doğadaki renklerin asıllarına uygun olarak belirlendiği görüntü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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