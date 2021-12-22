Pozitif Hukuk ne demek, TDK'ya göre Pozitif Hukuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitif hukuk ne demek? Pozitif hukuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitif hukuk kelimesi. Peki pozitif hukuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitif hukuk nedir, pozitif hukuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POZİTİF HUKUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitif hukuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pozitif hukuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli imkân ve zamanda konulmuş kurallar birliği

