Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yayımladı. Açıklamanın ardından Pozitif vakalarda karantina süresi değişti mi? | Pozitif vaka karantina süresi kaç gün? soru ve konu başlıkları merak edildi. İşte ayrıntılar...

POZİTİF VAKALARDA KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada pozitif vakalarda karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiği ifade edildi.

POZİTİF VAKA KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı vaka sayılarının artmasına neden oldu. Vaka sayılarında yaşanan artış dolayısıyla Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda çok sayıda konu masaya yatırıldı.

Toplantıda Omicron varyantına karşı alınması düşünülen tedbirler, hastanelerdeki son durum, aşılama çalışmaları ve Acil Kullanım Onayı almasının ardından vatandaşlara uygulanmaya başlayan yerli aşı TURKOVAC konuşuldu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sosyal medya hesabında basın açıklaması görseline yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Vaka sayıları artıyor. Kişisel korunmanın önemi arttı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

Bilim Kurulumuz, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı. Toplantımızda alınan kararlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

1. Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

KARANTİNA SÜRESİ GÜNCELLENDİ

2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

TEDBİR UYARISI

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

EĞİTİM OKULLARDA DEVAM EDECEK

6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda Yüz Yüze Eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir."