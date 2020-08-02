Pozitif vakaların görüldüğü o köy karantinaya alındı!

Koronavirüsün etkileri ülkemizde hala devam ederken Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü vakaların artış göstermesi nedeniyle karantina altına alındı.

Değirmenyanı köyünde 8 kişi de korona virüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de korona virüs tespit edildiği öğrenildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 978 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün açıklanan koronavirüs tablosuna ilişkin "kaygı verici" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici."