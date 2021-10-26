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Pozitivist ne demek, TDK'ya göre Pozitivist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pozitivist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pozitivist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pozitivist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pozitivist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pozitivist ne demek, TDK'ya göre Pozitivist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitivist ne demek? Pozitivist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitivist kelimesi. Peki pozitivist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitivist nedir, pozitivist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POZİTİVİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitivist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pozitivist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pozitivist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olgucu

POZİTİVİST CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yüksek öğrenimini Paris'te yaptığı sıralarda pozitivistlerle yakın ilişkiler kurmuştu.

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