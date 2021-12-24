Orfoz ne demek, TDK'ya göre Orfoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Müh. Taban, Tavan Puan (Lisans) | 1104101432022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200110044Pozitron ne demek, TDK'ya göre Pozitron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2065112772022 Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204910493Lezar ne demek, TDK'ya göre Lezar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2048900482022 Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810185Almus ne demek, TDK'ya göre Almus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Pozitron ne demek, TDK'ya göre Pozitron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pozitron ne demek, TDK'ya göre Pozitron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pozitron kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pozitron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pozitron nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pozitron kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pozitron ne demek, TDK'ya göre Pozitron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitron ne demek? Pozitron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitron kelimesi. Peki pozitron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitron nedir, pozitron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

POZİTRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pozitron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pozitron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bütün atomlarda bulunan pozitif yüke sahip temel parçacık, elektron karşıtı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT