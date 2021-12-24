Pozitron ne demek, TDK'ya göre Pozitron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pozitron ne demek? Pozitron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pozitron kelimesi. Peki pozitron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pozitron nedir, pozitron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POZİTRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pozitron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pozitron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pozitron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bütün atomlarda bulunan pozitif yüke sahip temel parçacık, elektron karşıtı

