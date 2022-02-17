Pragmatik ne demek, TDK'ya göre Pragmatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pragmatik ne demek? Pragmatik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pragmatik kelimesi. Peki pragmatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pragmatik nedir, pragmatik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRAGMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pragmatik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pragmatik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pragmatik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yararcı

