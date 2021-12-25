Pranga Cezası ne demek, TDK'ya göre Pranga Cezası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pranga cezası ne demek? Pranga cezası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pranga cezası kelimesi. Peki pranga cezası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pranga cezası nedir, pranga cezası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRANGA CEZASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pranga cezası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pranga cezası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pranga ile cezalandırma

