Tevkifhane ne demek, TDK'ya göre Tevkifhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Gedik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201790176Trabzonspor 0– 0 İstanbul Başakşehir | Maç sonucu, özetMenemenspor 0– 0 Bursaspor | Maç sonucu, özeti2022 İstanbul Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201710653Son dakika: 25 Aralık 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuErzurum'da kaybolan imam hatip lisesi öğrencisi Salih Yıldırım'dan kahreden haber! Ağaca asılı halde ölü bulundu!Pranga Cezası ne demek, TDK'ya göre Pranga Cezası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Hasan Kalyoncu Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610363FOX TV canlı El Kızı 10. bölüm tek parça izle| Elkızı son bölüm YouTube izle
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Pranga Cezası ne demek, TDK'ya göre Pranga Cezası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pranga Cezası ne demek, TDK'ya göre Pranga Cezası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pranga Cezası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pranga Cezası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pranga Cezası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pranga Cezası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pranga Cezası ne demek, TDK'ya göre Pranga Cezası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pranga cezası ne demek? Pranga cezası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pranga cezası kelimesi. Peki pranga cezası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pranga cezası nedir, pranga cezası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PRANGA CEZASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pranga cezası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pranga cezası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pranga ile cezalandırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT