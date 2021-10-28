Pranga Kaçağı ne demek, TDK'ya göre Pranga Kaçağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pranga kaçağı ne demek? Pranga kaçağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pranga kaçağı kelimesi. Peki pranga kaçağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pranga kaçağı nedir, pranga kaçağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRANGA KAÇAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pranga kaçağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pranga kaçağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Azılı haydut

