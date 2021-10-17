Pratisyenlik ne demek, TDK'ya göre Pratisyenlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pratisyenlik ne demek? Pratisyenlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pratisyenlik kelimesi. Peki pratisyenlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pratisyenlik nedir, pratisyenlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRATİSYENLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pratisyenlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pratisyenlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düz hekimlik

