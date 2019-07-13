Pravoley milli takımı Ereğli’den ayrılarak Macaristan’a hareket etti

Paravolley Türkiye Milli Takımı Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere kamp yaptığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden ayrıldı.

15-20 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, kamp yaptığı Kdz. Ereğli'de hazırlıklarını tamamlayarak Avrupa yolculuğuna çıktı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sponsorluğunda şampiyonaya Ereğli ilçesinde hazırlanan ay yıldızlı takım, başkent Budapeşte'deki şampiyona öncesi son antrenmanını tamamlayarak Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın davetlisi olarak moral yemeğinde bir araya geldi. Ay-yıldızlı kafile Kışla Belediyespor tesislerinden Avrupa yolculuğuna uğurlandı. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Cemal Özden Yazıcıoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık milli sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye; B Grubu'nda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile karşılaşacak. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya, Ukrayna, Letonya, Sırbistan ve Litvanya yer alacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: İHA