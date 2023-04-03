Preben Hille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preben Hille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preben Hille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preben Hille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preben Hille 14 Temmuz 2002 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preben Hille Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start Kristiansand II futbol takımında oynamaktadır. IK Start Kristiansand II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Preben Hille'nin IK Start Kristiansand II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Preben Hille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preben Hille isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preben Hille Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preben Hille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IK Start II

31 Mart 2022 yılında Flöy

31 Aralık 2022 yılında IK Start II

Preben Hille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preben Hille şuan IK Start Kristiansand II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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