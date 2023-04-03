Precatado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Precatado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Precatado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Precatado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Precatado 6 Aralık 2004 tarihinde Lousã şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Pedro Jesus Santa Precatado Marques şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Precatado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MC Striker yapmaktadır. Precatado, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Precatado'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Precatado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Precatado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Académica U15
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Precatado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Precatado şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Ca Gândaras (2011-13), Cd Lousanense (2013-14), Académica (2014-19), SL Benfica (2019-22)
Precatado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.