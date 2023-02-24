Predrag Bosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Bosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Bosnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Bosnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Bosnjak 13 Kasım 1985 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Предраг Бошњак şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Bosnjak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bojan Lazic yapmaktadır. Predrag Bosnjak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 9 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Predrag Bosnjak'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Predrag Bosnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Bosnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Bosnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Bosnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında OFK Kikinda

1 Temmuz 2009 yılında Proleter

5 Şubat 2010 yılında Nyíregyháza

1 Şubat 2011 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2011 yılında VLS Veszprém

10 Temmuz 2013 yılında Haladás

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros

12 Ocak 2015 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2015 yılında Ferencváros

9 Temmuz 2015 yılında Haladás

Predrag Bosnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Bosnjak şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Predrag Bosnjak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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