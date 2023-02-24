Predrag Laji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Laji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Laji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Laji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Laji 31 Mart 1998 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Predrag Lajić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Laji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Predrag Laji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 14 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Predrag Laji'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Predrag Laji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Laji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Predrag Laji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Laji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Rudar Prijedor

14 Şubat 2019 yılında FK Omarska

Predrag Laji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Laji şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.