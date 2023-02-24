Predrag Lejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Lejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Lejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Lejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Lejic 16 Temmuz 2005 tarihinde Derventa şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Predrag Lejić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Lejic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Predrag Lejic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına - tarihinde katılmıştır. Predrag Lejic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Predrag Lejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Lejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Lejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Lejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Lejic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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