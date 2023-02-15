Predrag Randjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Randjelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Randjelovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Randjelovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Randjelovic 2 Mart 1990 tarihinde Nis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Предраг Ранѓеловиќ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Randjelovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Predrag Randjelovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Predrag Randjelovic'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Predrag Randjelovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Predrag Randjelovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Randjelovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Randjelovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2011 yılında Vardar

9 Ağu 2013 yılında Jagodina

22 Ocak 2014 yılında FK Minsk

12 Mart 2015 yılında Dalkurd

27 Şubat 2018 yılında Värnamo

8 Ocak 2019 yılında GAIS

8 Ocak 2021 yılında Utsiktens BK

Predrag Randjelovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Randjelovic şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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