Predrag Stanimirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Stanimirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Stanimirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Stanimirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Stanimirovic 9 Eylül 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Предраг Станимировић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Stanimirovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Predrag Stanimirovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Predrag Stanimirovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Predrag Stanimirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Stanimirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Stanimirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Stanimirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Pancevo

1 Temmuz 2014 yılında Vozdovac

15 Temmuz 2015 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2015 yılında Vozdovac

1 Ocak 2016 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Pancevo

11 Şubat 2018 yılında FK Zemun

5 Şubat 2019 yılında Smederevo

1 Ağu 2020 yılında Zelez. Pancevo

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Predrag Stanimirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Stanimirovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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