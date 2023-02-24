Predrag Videkanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Videkanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Videkanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Videkanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Videkanic 23 Ağustos 1986 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Karadağ,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Videkanic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Predrag Videkanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Predrag Videkanic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Predrag Videkanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Videkanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Videkanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Videkanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Jedinstvo

1 Temmuz 2005 yılında Hajduk Kula

1 Temmuz 2006 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2010 yılında FK Bokelj

1 Ocak 2011 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2011 yılında FK Bokelj

15 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2015 yılında Zeta Golubovac

10 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında FK Olimpik

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

2 Ağustos 2016 yılında FK Celik Niksic

30 Haziran 2017 yılında Kariyer sonu

29 Temmuz 2021 yılında OFK Niksic

Predrag Videkanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Videkanic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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