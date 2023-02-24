Predrag Zekanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Predrag Zekanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Predrag Zekanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Predrag Zekanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Predrag Zekanovic 22 Temmuz 1997 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da PredragZekanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Predrag Zekanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Predrag Zekanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Predrag Zekanovic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Predrag Zekanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Predrag Zekanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Predrag Zekanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Predrag Zekanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

25 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

1 Şubat 2021 yılında Graficar

15 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

29 Temmuz 2022 yılında Mrkonjic

Predrag Zekanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Predrag Zekanovic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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