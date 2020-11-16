Prematüre bebek nedir? Prematüreye ne sebep olur? Prematüre bebeklerde görülen sorunlar?

Anne çocuk sağlığı hakkında büyük yer tutan "prematüre doğum ve bebek" hakkında bilinmeyenleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan bu tür doğum yapan anneler için merak edilen detayları anlattı.

Nihai gelişimini tamamlamadan 37. gebelik haftasından önce doğan bebeklerin prematüre olarak kabul edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, "Son yıllarda özellikle üremeye yardımcı tekniklerin kullanımıyla beraber artan çoğul gebelik sayısı ile orantılı olarak preterm doğum sıklığında belirgin artış ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada prematüre doğum oranlarının yaklaşık yüzde 11'lerde olduğu tahmin edilmektedir. Bu prematüre doğumların yüzde 84'ü 32-36. haftalar arasında, yüzde 10'u 28-32. haftalar arasında ve yüzde 5'i 28. haftadan önce görülmektedir. Prematüre doğum beş yaş altı çocuk ölüm sebepleri arasında zatürreden sonra ikinci sırada gelmektedir. Prematüre doğan bebekler ne kadar prematüre doğduklarına göre farklılıklar gösterirler.

Bazıları sadece sınırda prematüredir ve kısa bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edilip sağlam bir yeni doğan bebek gibi izlenebilir. Bazıları ileri derecede prematüredir ve hastanede çok uzun süre kalmak zorunda kalır. Gebelik haftası azaldıkça komplikasyon gelişme riski daha da artmaktadır. Bu sebeple en yüksek ölüm ve sakatlık oranları 25. hafta ve öncesinde doğan aşırı prematürelerde görülmektedir" dedi.

Prematüre bebeklerde görülen komplikasyonların sarılık, prematüre apnesi, hipoksik-iskemik ensefalopati (HİE), solunum güçlüğü sendromu ve kronik akciğer hastalığı gibi sorunların gelişebileceğini belirten Arslan, "Annenin gebelik sırasında, alkol, sigara, uyuşturucu, beslenme bozukluğu, bakımsızlık ve aşırı yorgunluk ile aşırı stresi de prematüreye sebep olabilir. 18 yaş öncesi ile 35 yaş üstü gebelikler prematüre doğum için riskli sınırlardır. Sık doğum yapmak, hipertansiyon, şeker hatalığı, kansızlık, pıhtılaşma bozuklukları, enfeksiyonlar gibi hastalıklarının olması, rahmin küçük olması, rahim tümörü gibi rahime ait yapısal bozukluklar da prematüre doğumlara sebebiyet verebilir" diye konuştu.

Prematüre bebeklerin erken dönemdeki rahatsızlıkların yanı sıra uzun dönem kronik komplikasyon ve sakatlık açısından yüksek riskli olduklarından, ek sağlık, eğitim ve sosyal bakım hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Arslan:

"Bu durum ciddi ekonomik maliyetlerin yanı sıra iş gücü kaybını artırmaktadır. Son yıllarda prematüre bakımında ciddi gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen hem ülkemizde hem de dünyada erken doğum oranlarının azaltılması konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilememiştir" şeklinde konuştu.