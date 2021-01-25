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  3. Premier Lig devi Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

Premier Lig devi Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün efsanesi ve teknik direktörü Frank Lampard ile yollarını ayırdı.

Premier Lig devi Chelsea, Frank Lampard ile yollarını ayırdı

Premier Lig'de, 2020-2021 sezonu başında sezonun en pahalı transferlerine imza atan Chelsea, Frank Lampard yönetiminde beklentileri karşılayamadı. Oldukça yüksek bonservis bedelleriyle kurulan güçlü kadro, Premier Lig'de 19. hafta sonunda 9. sırada yer alıyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Chelsea, son 8 Premier Lig maçının 5'ini kaybetti. 

Bu durum, tüm eleştirilerin odağında olan Frank Lampard ile yolların ayrılmasına neden oldu. 

Chelsea'nin başında çıktığı 80 maçın 44'ünü kazanan Lampard, 25 maçı kaybetti. 15 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. 

GÖZLER YENİ TEKNİK ADAMDA

İngiliz basını Chelsea'nin, PSG'den gönderilen Thomas Tuchel'i takımın başına getireceğini duyurdu. Maviler, Alman teknik adamla 4 buçuk yıllık anlaşma yapacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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