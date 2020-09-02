Futbolun beşiği olarak görülen İngiltere Premier Lig, 2020-2021 futbol sezonuna hazırlanıyor. Avrupa'da ve dünyada en çok takip edilen liglerden birisi olan Premier Lig'in yeni sezona başlangıç tarihi açıklandı. Futbolda 2020 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde geçerken, 2020-2021 sezonunun da yine koronavirüs gölgesinde sürmesi bekleniyor. Avrupa'da birçok yıldız futbolcu ve yıldız teknik direktörü bünyesinde barındıran Premier Lig'in dünya futboluna yön verdiği yadsınamaz bir gerçek. Peki, Premier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2020-2021 fikstürü açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

İNGİLTERE PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Premier Lig'in başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre, Premier Lig, 12 Eylül Cumartesi günü başlangıç vuruşunu gerçekleştirecek. Koronavirüs salgını nedeniyle geç biten ve geç başlamak zorunda kalınan Premier Lig, 23 Mayıs 2021'de Pazar günü sonlanacak. Kupa maçlarının programının ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon, Premier Lig'de Liverpool'un ilk şampiyonluğunu yaşamasıyla sonlanan futbol, bu sezonda birçok taraftarı ekrana kilitleyecek.

PREMİER LİG 2020-2021 FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?

12 Eylül'de başlayacak olan Premier Lig'de ilk haftanın fikstürü ortaya çıktı.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Tottenham - Everton

West Bromwich Albion - Leicester City

West Ham United - Newcastle United

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton

Burnley - Manchester United (Ertelendi)

Manchester City - Aston Villa (Ertelendi)