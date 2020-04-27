Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapattıkları antrenman tesislerini yeniden açtığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenallı oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.

Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA