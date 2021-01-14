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  3. Premier Lig'de bir maç daha koronavirüse takıldı! Aston Villa-Everton maçı ertelendi

Premier Lig'de bir maç daha koronavirüse takıldı! Aston Villa-Everton maçı ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa-Everton karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'de bir maç daha koronavirüse takıldı! Aston Villa-Everton maçı ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa-Everton karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, takımdaki vakaların karantina sürecinin devam etmesi ve test sonuçlarının negatife dönmemesi nedenleriyle 17 Ocak Pazar günü Everton ile yapacakları lig maçının ertelendiği belirtildi.

Aston Villa ile Newcastle United arasında yine salgın nedeniyle aralık ayında ertelenen lig karşılaşması ise 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Aston Villa'da vakaların çıkmasının ardından kapatılan antrenman tesisleri ise test sonuçlarının negatife dönmesi halinde oyunculara pazar günü açılacak.

Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta antrenman tesislerini kapatmış ve İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool ile oynadığı maça, 23 yaş altı takımıyla çıkmıştı. Aston Villa'nın, Tottenham ile dün oynaması planlanan lig karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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