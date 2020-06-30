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Premier Lig'de bir pozitif vaka!

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.

Premier Lig'de bir pozitif vaka!

Premier Lig'den yapılan açıklamada 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi. 

Premier Lig'de bir pozitif vaka!

Testi pozitif çıkan ismin kim olduğu şu an bilinmiyor. Futbolcu ya da kulüp çalışanlarından biri olduğu düşünülen kişi 7 günlük karantina sürecinde bulunuyor. Premier Lig protokolleri dolayısıyla pozitif isim açıklanmıyor. 



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