Premier Lig'de bir pozitif vaka!

Premier Lig'den yapılan açıklamada 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan ismin kim olduğu şu an bilinmiyor. Futbolcu ya da kulüp çalışanlarından biri olduğu düşünülen kişi 7 günlük karantina sürecinde bulunuyor. Premier Lig protokolleri dolayısıyla pozitif isim açıklanmıyor.