Premier Lig'de bol gollü dev maç: Liverpool 5-3 Chelsea
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Liverpool, dördüncü sırada bulunan Chelsea ile karşılaştı. Karşılaşma bol gollü geçti. Liverpool, rakibini 5-3 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. 8 gollü muhteşem maçtan ev sahibi Liverpool 5-3 galip ayrıldı.
Şampiyon Liverpool'un gollerini 23'te Keita, 38'de Alexander-Arnold, 43'te Wijnaldum, 55'te Firmino ve 85'te Chamberlain kaydetti.
Chelsea'nin golleri ise 45'te Giroud, 61'de Abraham ve 73'te Pulisic'ten geldi.
Klopp'un öğrencileri bu sonuçla puanını 96'ya çıkarırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda yara alan Chelsea ise haftayı 63 puanla 4. sırada tamamladı.
ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI
Premier Lig'de önümüzdeki hafta son oynanacak maçların öncesinde şampiyon Liverpool, kupasını kaldırdı. Liverpool, Chelsea maçının ardından sahasında oynadığı son maç olması nedeniyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.