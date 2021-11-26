Premier Lig'de efsaneleşen Asprilla, porno yıldızı olmanın eşiğinden döndü!

Newcastle United'da oynadığı 2 sezon ile takımın sevilen olayları arasında yer alan Kolombiyalı eski futbolcu Fautino Asprilla, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce yaşadıklarıyla sık sık gündemde yer edinen efsane isim futbolu bıraktıktan sonra için yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Porno videosu çekmesi için kendisine teklif yapıldığını ifade eden Asprilla bu teklifi geri çevirdiğini aktardı.

MAGAZİN GÜNDEMİNE SIK SIK DÜŞÜYOR

Daha önce 2017 yılında bir derginin kapağındaki fotoğrafıyla gündeme gelen Asprilla, bir çift melek kanadıyla fotoğraf çekilmiş ve oldukça ses getirmişti. Efsane isim 2019 yılında ise düzenlediği doğum günü partisine porno yıldızı çağırarak magazin dünyasında adından söz ettirmişti. Asprilla, bu kez az kalsın kendisi porno yıldızı oluyordu.

TEKLİFİ BEĞENMEDİ

2013 yılında kendisine bu yönde bir teklif geldiğini ifade eden Asprilla, bu teklifi geri çevirdiğini belirtti. Eski golcünün ifadesine göre teklifi yapan şirket Asprilla'ya sadece 1 haftalık sözleşme önermiş ve bunu kabul etmesi için küçük bir ücret de teklif etmişti. Ancak Kolombiyalı yıldız bu teklifi beğenmediğini ve bu yüzden reddettiğini belirtti.

"YETENEĞİNİ GÖSTERME FIRSATI SUNUYORUZ"

2018 yılında yapılan bu teklifte Asprilla'ya Kolombiya'da çekilecek içerikler için o bölgedeki bir firma tarafından bir haftalık sözleşme önerildi. Sözleşme için yıldız isime 20 milyon peso ya da 6.500 £ teklif edildiğini öğrenildi. Asprilla, yapımcıların kendisine "küçük bir eğitimle tüm sahip olduğunuz başka bir yeteneği Kolombiya'ya gösterme fırsatını sunuyoruz " dediklerini ifade etti.