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  3. Premier Lig'de Londra derbisinin galibi Chelsea oldu.

Premier Lig'de Londra derbisinin galibi Chelsea oldu.

Premier Lig'deki Londra derbisini Chelsea kazandı. Chelsea Totttenham'ı 2-0'la geçti.

Premier Lig'de Londra derbisinin galibi Chelsea oldu.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Chelsea, Tottenham'ı 2-0 yendi.

Bir maç fazlasıyla 3. sıradaki Chelsea, 3 maç eksiğiyle haftaya 5. sırada başlayan Tottenham'ı ağırladı.

Premier Lig'de Londra derbisinin galibi Chelsea oldu.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, Ziyech'in 47 ve Thiago Silva'nın 55. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Tottenham'ın, Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Premier Lig'de Londra derbisinin galibi Chelsea oldu.

Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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