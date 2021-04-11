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Prens Philip’in ölümünden sonra Kraliçe II. Elizabeth, yasta

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, babası Prens Philip'in ölümünden sonra annesi Kraliçe Elizabeth'in derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Prens Philip’in ölümünden sonra Kraliçe II. Elizabeth, yasta

Prens Philip'in ölümünün kraliçenin hayatında "büyük bir boşluk" meydana getirdiğini söyleyen Prens Andrew, "Ne kadar kişi kendini buna hazırlamaya çalışırsa çalışsın yine de hepimiz için korkunç bir şok" dedi.

Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in muhtemelen herkesten daha fazla üzüntülü olduğunu belirterek, "ailenin en yakın üyeleri olarak" kraliçenin yanında olduklarını açıkladı.

"ULUSUMUZUN BÜYÜKBABASINI KAYETTİK"

Prens Andrew, babası Prens Philip'in ölümünün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının duyduğu üzüntüyü hatırlattığını ifade ederek, "Ulusumuzun büyükbabasını kaybettik" dedi. Babasının "olağanüstü bir adam" olduğunu ifade eden Prens Andrew, "Onu bir baba olarak sevdim. Bir problemin olsa o hep çok sakindi. Her zaman gidip konuşabileceğin biriydi" dedi.

Prens Charles ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, babasının "çok sevilen ve takdir edilen bir şahsiyet" olduğunu ifade etmişti.

CENAZE TÖRENİ HALKA KAPALI OLACAK

Edinburgh Dükü olan Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Philip'in cenaze töreninin ise 17 Nisan Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde Covid-19 salgını nedeniyle halka kapalı şekilde yapılacağı duyuruldu. Tören başlamadan önce St. George Şapeli'nde Prens Philip için saygı duruşu yapılacağı ve törenin ulusal televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Prens Philip’in ölümünden sonra Kraliçe II. Elizabeth, yasta

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