Prens William, Meghan Markle'ı "Lanet bir kadın" olarak adlandırırdı!
Nisan ayında büyükbabasının cenazesinde uzlaştıklarına dair söylentilere rağmen, Prens William ve Prens Harry arasındaki ilişki Meghan Markle yüzünden mesafeli olmaya devam ediyor. Yakın arkadaşlarıyla konuşan William, kardeşi ile barış yapmaktan uzak olduğunu söylüyor. Ailesi ve arkadaşları, Edinburgh'lu Philip'in cenazesinin prensleri birleştireceğini umsalar da, Charles of England'ın en büyük oğlu işleri düzeltmekle uğraşmıyor.
Prens kardeşlerin aralarındaki ilişki, Markle ve Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılıp önce Kanada'ya ve ardından Los Angeles'a taşındıkları yıldan beri mesafeliydi. Harry, Mart ayında Oprah Winfrey ile patlayıcı bir röportaja katıldıktan sonra her şey daha da kötüye gitti. Olaylar böyleyken Prens Philip’in cenazesinin kardeşleri bir araya getireceği düşünülmüş, ancak Prens William’ın, arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmada Markle için "o lanet kadın" dediği iddia edildi.
Bir kraliyet kaynağına göre, Prens William arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmada Markle için, "o lanet kadın personelime karşı acımasız davrandı" dediği öğrenildi.
Nisan ayındaki toplantılarını anlatan kardeşlerin bir arkadaşı, “Oradaydılar, birbirlerine her zamanki gibi şiddetle bakıyorlardı” dedi. “Aralarındaki öfke ve kin inanılmaz derecede derinleşti. Çok sert ve incitici şeyler söylendi."
“Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult” kitabının yazarı gazeteci Robert Lacey, cenazeden sonra Harry ve William arasındaki kavgayı doğruladı. Kardeşler o gün St. George Şapeli'nin dışında halka açık kısa bir konuşma yapmış olsalar da, kraliyet tarihçisine göre her şey William ve Harry arasında kardeşlerin kaleye girmesinden birkaç dakika sonra, kameranın görüş alanından çıktıklarında bir tartışmayla sona erdi.
Prens Harry, annesinin anma törenine katılmak için Londra'ya gitti. 1 Temmuz'da, Lady Diana'nın 60. doğum gününe denk gelen Kensington Sarayı'nın bahçelerinde gerçekleşecek eyleme kardeşiyle birlikte katılacak. Prens William ve Harry, tüm aralarında geçen tatsızlıkları bir kenara bırakıp 1 Temmuz Perşembe günü, merhum anneleri Galler Prensesi Diana'nın 60. doğum gününü Kensington Sarayı'nda özel heykelini açmak için buluşacaklar.