Prens William, Meghan Markle'ı "Lanet bir kadın" olarak adlandırırdı!

Prens kardeşlerin aralarındaki ilişki, Markle ve Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılıp önce Kanada'ya ve ardından Los Angeles'a taşındıkları yıldan beri mesafeliydi. Harry, Mart ayında Oprah Winfrey ile patlayıcı bir röportaja katıldıktan sonra her şey daha da kötüye gitti. Olaylar böyleyken Prens Philip’in cenazesinin kardeşleri bir araya getireceği düşünülmüş, ancak Prens William’ın, arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmada Markle için "o lanet kadın" dediği iddia edildi.

Bir kraliyet kaynağına göre, Prens William arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmada Markle için, " o lanet kadın personelime karşı acımasız davrandı" dediği öğrenildi.

Nisan ayındaki toplantılarını anlatan kardeşlerin bir arkadaşı, “Oradaydılar, birbirlerine her zamanki gibi şiddetle bakıyorlardı” dedi. “Aralarındaki öfke ve kin inanılmaz derecede derinleşti. Çok sert ve incitici şeyler söylendi."

“Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult” kitabının yazarı gazeteci Robert Lacey, cenazeden sonra Harry ve William arasındaki kavgayı doğruladı. Kardeşler o gün St. George Şapeli'nin dışında halka açık kısa bir konuşma yapmış olsalar da, kraliyet tarihçisine göre her şey William ve Harry arasında kardeşlerin kaleye girmesinden birkaç dakika sonra, kameranın görüş alanından çıktıklarında bir tartışmayla sona erdi.