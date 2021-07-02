Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!​​​​​​​

Edinburgh Dükü'nün Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninde Prens William, eşi Kate Middleton ve cenaze için yaşadığı ABD'den İngiltere'ye giden kardeşi Harry, bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Prens Kardeşler, Perşembe günü çocukluk evleri Kensington Sarayı'nda, annelerini üç çocukla betimleyen ve Diana'ın dünyanın dört bir yanındaki çocukları destekleme ve besleme çalışmalarını yansıtan bir heykeli açmak için tekrar bir araya geldiler.

William ve Harry ortak bir açıklamada, "Bugün, Annemizin 60. doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini - onu tüm dünyada iyilik için bir güç haline getiren, sayısız hayatı daha iyiye doğru değiştiren niteliklerini - hatırlıyoruz" dedi. Açıklama perşembe günü yayınlandı.

Açıklamada, "Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz ve umudumuz, bu heykelin sonsuza dek yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir." ifadelerine yer verdiler.

Heykelin ve bahçenin canlandırılmasında emeği geçen ekibe teşekkür ederek, "dünyanın dört bir yanında annemizin hatırasını yaşatan herkese minnettrarız" diyerek teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra kardeşler, yeşil bir örtüyle örtülmüş heykele doğru yürüdüler ve ardından kumaşı çekerek annelerinin bronza dökülmüş görüntüsüyle karşılaştılar. Çift, konukların yanına tekrar gitmeden önce teyzelerinden biriyle annelerinin heykelini hayranlıkla izlemek için birkaç dakika ayırdı. Törende ne Cambridge Dükü ne de Sussex Dükü bir konuşma yapmadı.

Etkinlikte, büyükbabaları Prens Philip'in Mayıs ayındaki cenazesinden bu yana ilk kez kardeşler arasında sıcak bir kavuşma yaşandı. Kardeşi Charles, 9. Earl Spencer ve kız kardeşleri Lady Sarah McCorquodale ve Jane Fellowes, Barones Fellowes dahil olmak üzere Diana'nın tüm aile üyeleriyle selamlaştılar.

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İkilinin soğuk rüzgarlar estiği ilişkisi üzerine çok şey yapılmış olsa da, etkinlik sırasında ikisinin rahat ve samimi davranışları gözlerden kaçmadı. Konukları sıcak bir şekilde selamlayıp, küçük katılımcı grubuyla şakalar yaptılar.

Kensington Sarayı şunları söyledi: "Galler Prensesi Diana figürü, Prenses'in çalışmalarının evrenselliğini ve nesiller üzerindeki etkisini temsil eden üç çocukla çevrilidir."

Saray açıklamasında, "Portre ve giyim tarzı, insani nedenlerin elçisi rolüne olan güvenini kazandığı ve karakterini ve şefkatini aktarmayı amaçladığı için hayatının son dönemine dayanıyordu."