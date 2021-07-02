Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!
Prens William ve Prens Harry, rahmetli anneleri Prenses Diana'yı anmak için Kensington Sarayı'nda bir araya geldi. Halk tören öncesi saay önünde toplandı.
Edinburgh Dükü'nün Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninde Prens William, eşi Kate Middleton ve cenaze için yaşadığı ABD'den İngiltere'ye giden kardeşi Harry, bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.
PRENS KARDEŞLER ANNELERİ DİANA'NIN HEYKELİ İÇİN BİR ARADA
Prens Kardeşler, Perşembe günü çocukluk evleri Kensington Sarayı'nda, annelerini üç çocukla betimleyen ve Diana'ın dünyanın dört bir yanındaki çocukları destekleme ve besleme çalışmalarını yansıtan bir heykeli açmak için tekrar bir araya geldiler.
William ve Harry ortak bir açıklamada, "Bugün, Annemizin 60. doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini - onu tüm dünyada iyilik için bir güç haline getiren, sayısız hayatı daha iyiye doğru değiştiren niteliklerini - hatırlıyoruz" dedi. Açıklama perşembe günü yayınlandı.
Açıklamada, "Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz ve umudumuz, bu heykelin sonsuza dek yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir." ifadelerine yer verdiler.
Etkinlikte, büyükbabaları Prens Philip'in Mayıs ayındaki cenazesinden bu yana ilk kez kardeşler arasında sıcak bir kavuşma yaşandı. Kardeşi Charles, 9. Earl Spencer ve kız kardeşleri Lady Sarah McCorquodale ve Jane Fellowes, Barones Fellowes dahil olmak üzere Diana'nın tüm aile üyeleriyle selamlaştılar.
İkilinin soğuk rüzgarlar estiği ilişkisi üzerine çok şey yapılmış olsa da, etkinlik sırasında ikisinin rahat ve samimi davranışları gözlerden kaçmadı. Konukları sıcak bir şekilde selamlayıp, küçük katılımcı grubuyla şakalar yaptılar.