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Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!

Prens William ve Prens Harry, rahmetli anneleri Prenses Diana'yı anmak için Kensington Sarayı'nda bir araya geldi. Halk tören öncesi saay önünde toplandı.

Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!

Edinburgh Dükü'nün Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninde Prens William, eşi Kate Middleton ve cenaze için yaşadığı ABD'den İngiltere'ye giden kardeşi Harry, bir yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez birlikte görüntülendi.

Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!

PRENS KARDEŞLER ANNELERİ DİANA'NIN HEYKELİ İÇİN BİR ARADA

Prens Kardeşler, Perşembe günü çocukluk evleri Kensington Sarayı'nda, annelerini üç çocukla betimleyen ve Diana'ın dünyanın dört bir yanındaki çocukları destekleme ve besleme çalışmalarını yansıtan bir heykeli açmak için tekrar bir araya geldiler.

William ve Harry ortak bir açıklamada, "Bugün, Annemizin 60. doğum gününde, onun sevgisini, gücünü ve karakterini - onu tüm dünyada iyilik için bir güç haline getiren, sayısız hayatı daha iyiye doğru değiştiren niteliklerini - hatırlıyoruz" dedi. Açıklama perşembe günü yayınlandı.

Açıklamada, "Her gün, onun hala bizimle olmasını diliyoruz ve umudumuz, bu heykelin sonsuza dek yaşamının ve mirasının bir sembolü olarak görülmesidir." ifadelerine yer verdiler.

Heykelin ve bahçenin canlandırılmasında emeği geçen ekibe teşekkür ederek, "dünyanın dört bir yanında annemizin hatırasını yaşatan herkese minnettrarız"  diyerek teşekkürlerini ilettiler.

Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!

 
Daha sonra kardeşler, yeşil bir örtüyle örtülmüş heykele doğru yürüdüler ve ardından kumaşı çekerek annelerinin bronza dökülmüş görüntüsüyle karşılaştılar. Çift, konukların yanına tekrar gitmeden önce teyzelerinden biriyle annelerinin heykelini hayranlıkla izlemek için birkaç dakika ayırdı. Törende ne Cambridge Dükü ne de Sussex Dükü bir konuşma yapmadı.

Etkinlikte, büyükbabaları Prens Philip'in Mayıs ayındaki cenazesinden bu yana ilk kez kardeşler arasında sıcak bir kavuşma yaşandı. Kardeşi Charles, 9. Earl Spencer ve kız kardeşleri Lady Sarah McCorquodale ve Jane Fellowes, Barones Fellowes dahil olmak üzere Diana'nın tüm aile üyeleriyle selamlaştılar.

Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!​​​​​​​

İkilinin soğuk rüzgarlar estiği ilişkisi üzerine çok şey yapılmış olsa da, etkinlik sırasında ikisinin rahat ve samimi davranışları gözlerden kaçmadı. Konukları sıcak bir şekilde selamlayıp, küçük katılımcı grubuyla şakalar yaptılar.

Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!

Kensington Sarayı şunları söyledi: "Galler Prensesi Diana figürü, Prenses'in çalışmalarının evrenselliğini ve nesiller üzerindeki etkisini temsil eden üç çocukla çevrilidir."
Saray açıklamasında, "Portre ve giyim tarzı, insani nedenlerin elçisi rolüne olan güvenini kazandığı ve karakterini ve şefkatini aktarmayı amaçladığı için hayatının son dönemine dayanıyordu."

Prenses Diana'nın 60. doğum günü heykeli ortaya çıktı! Prens Harry ve Prens William bir araya geldi!

2007 yılında prenses için düzenlenen anma töreninde yer alan "Bir Adamın Ölçüsü" şiirinden bir alıntı, heykelin önündeki bir kaldırım taşına işlenmiş.
 

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