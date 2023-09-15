Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Prenses Diana'nın "kara koyun" olarak bilinen ikonik kazağı, açık arttırmada 1,14 milyon dolara satıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Prenses Diana'nın "kara koyun" olarak bilinen ikonik kazağı, açık arttırmada 1,14 milyon dolara satıldı.

Prenses Diana'nın koyun desenli ikonik kazağı, ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede tahminlerin çok üstünde bir fiyata alıcı buldu. Diana'nın ölümünün 26. yıl dönümünde 31 Ağustos'ta Sotheby's Müzayede Evi'nde açık arttırmaya çıkan kazak, 1.14 milyon dolara satıldı.

İlk olarak 50 bin ile 80 bin dolar arasında değer biçilen kazağın yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.

Diana, ünlü kazağı 1981'de İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile nişanlıyken birlikte gittikleri polo maçında giymiş, kazak dünya çapında ilgi görmüş ve markanın ikonik tasarımlarından biri haline gelmişti. Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana'nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana'ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

Beyaz koyunlar arasında tek bir kara koyun bulunan kazağın gizli bir anlam taşıdığı öne sürülüyor. Kazaktaki kara koyunun Diana'nın Kraliyet ailesindeki dışlanmışlığını temsil ettiği ifade ediliyor.

Ünlü kazağın Victoria ve Albert Müzesi'nde bir kopyası bulunuyor.

Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Nişantaşı sakinlerinden İBB'ye isyan: Doğup büyüdükleri yerden hakları verilmeden çıkartılmak isteniyor
Nişantaşı sakinlerinden İBB'ye isyan: Doğup büyüdükleri yerden hakları verilmeden çıkartılmak isteniyor
Rütbeleri sökülmüştü! Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları iade edildi!
Rütbeleri sökülmüştü! Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları iade edildi!
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!