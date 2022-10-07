Pres Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pres Makineleri Operatörü görev tanımı nedir, Pres Makineleri Operatörü ne iş yapar, Pres Makineleri Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pres Makineleri Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pres Makineleri Operatörü Tanımı;

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Pres Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Pres Makineleri Operatörü Maaşları

Pres Makineleri Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Pres Makineleri Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pres Makineleri Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.77

Meslek Adı :

Pres Makineleri Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli güçlerdeki preslerde, karmaşık, büyük, hacimli veya gerdirmeli kalıplarla, parçaları teknik resim ve talimatlara göre istenilen şekil, biçim ve özelliklere getirmek için presleme işlemleri uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pres Ustası işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Çalışılan alanını düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) İş öncesi hazırlık işlemlerini yapmak,

g) Gerekli pres ayarlarını yapmak ,

h) İşlenecek parçalara uygun kalıpların seçilerek prese bağlamak

i) İş parçasını prese yerleştirmek ve basmak

j) Belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun şekildepresleme işlemlerini yapmak,

k) İş parçasının ölçülerinin uygun alet ve aparatlarla doğru şekilde ölçmek, teknik resme uygunluğunun kontrol etmek,

l) Ölçü ve ayar sapmalarında presin durdurularak gereken önlemlerin alınmasını sağlamak,

m) İşlem görmüş olan iş parçasının uygun şekilde temizlenerek istiflenmesini sağlamak,

n) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak ,

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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