Presbiteryen ne demek, TDK'ya göre Presbiteryen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Presbiteryen ne demek? Presbiteryen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi presbiteryen kelimesi. Peki presbiteryen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre presbiteryen nedir, presbiteryen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRESBİTERYEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Presbiteryen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Presbiteryen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre presbiteryen kelimesi anlamı şu şekildedir:

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