Presçi (Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Presçi (Mobilya) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Presçi (Mobilya) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Presçi (Mobilya) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Presçi (Mobilya) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Presçi (Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Presçi (Mobilya) Maaşları

Presçi (Mobilya) maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Presçi (Mobilya) maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Presçi (Mobilya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.34

Meslek Adı :

Presçi (Mobilya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Herhangi bir mobilya ve/veya dekorasyon elemanına ait düz, eğmeçli, yüzey ve/veya kenarları profilli tablalara uygun pres ve presleme teknikleri kullanarak, ahşap, kağıt, kağıt esaslı plastik veya plastik kaplama yapıştıran ve laminasyon yolu ile eğmeçli tablalar üreten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Presçi (Mobilya);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Preslemede kullanılan malzemeler ile ilgili kalite gereklerini uygulamak

d) Yapılan işlemlerin kalitesini denetim altında tutmak

e) Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

f) Presleme alanını hazırlamak

g) Preslemede kullanılacak makine, alet ve malzemeleri hazırlamak

h) İş bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak

i) Düz yüzeyli tablalara kaplama preslemek

j) Kalıp ile sıcak veya soğuk olarak eğmeçli yüzeyli tablalara kaplama preslemek

k) Kalıp ile sıcak veya soğuk olarak lamine eğmeçli tabla preslemek

l) Yüzey ve kenarları profilli düz tabla ve eğmeçli tabla yüzeylerine membran presleme yapmak

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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