Preslav Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preslav Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preslav Antonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preslav Antonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preslav Antonov 2 Ekim 1996 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Преслав Стефчев Антонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preslav Antonov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Preslav Antonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Preslav Antonov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Preslav Antonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preslav Antonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preslav Antonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preslav Antonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Akademik

30 Haziran 2014 yılında Ludogorets U19

13 Ocak 2015 yılında Spartak Pleven

30 Haziran 2015 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2015 yılında Spartak Pleven

13 Aralık 2016 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2017 yılında Vih Slavyanovo

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Pleven

16 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Preslav Antonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preslav Antonov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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