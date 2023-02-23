Preslav Borukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preslav Borukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preslav Borukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preslav Borukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preslav Borukov 23 Nisan 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Преслав Николаев Боруков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preslav Borukov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scouting Team B.V. yapmaktadır. Preslav Borukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Preslav Borukov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 10 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Preslav Borukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preslav Borukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preslav Borukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preslav Borukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Wed U18

1 Temmuz 2018 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2020 yılında Etar

19 Ağustos 2021 yılında Zalaegerszeg

22 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2022 yılında Lok. Plovdiv

17 Ocak 2023 yılında Arda Kardzhali

Preslav Borukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preslav Borukov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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