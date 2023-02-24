Preslav Paparkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preslav Paparkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preslav Paparkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preslav Paparkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preslav Paparkov 20 Ocak 2000 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Преслав Папарков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preslav Paparkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Preslav Paparkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Preslav Paparkov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Preslav Paparkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preslav Paparkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preslav Paparkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preslav Paparkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Dunav

Preslav Paparkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preslav Paparkov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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