Preslav Slavkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preslav Slavkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preslav Slavkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preslav Slavkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preslav Slavkov 19 Temmuz 2004 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Преслав Тодоров Славков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preslav Slavkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Preslav Slavkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Preslav Slavkov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Preslav Slavkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preslav Slavkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preslav Slavkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preslav Slavkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

Preslav Slavkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preslav Slavkov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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