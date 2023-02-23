Preslav Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preslav Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preslav Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preslav Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preslav Yordanov 21 Temmuz 1989 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Преслав Анатолиев Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preslav Yordanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Preslav Yordanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Preslav Yordanov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Preslav Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preslav Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preslav Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preslav Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lokomotiv II

23 Ocak 2009 yılında Belasitsa

30 Haziran 2009 yılında Lokomotiv II

1 Ocak 2012 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

14 Şubat 2017 yılında Ordabasy

22 Şubat 2018 yılında Pirin

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

Preslav Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preslav Yordanov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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