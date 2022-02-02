Primitif ne demek, TDK'ya göre Primitif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Primitif ne demek? Primitif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi primitif kelimesi. Peki primitif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre primitif nedir, primitif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PRİMİTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Primitif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Primitif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre primitif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlkel

