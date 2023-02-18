Prince Ampem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Ampem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Ampem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Ampem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Ampem 13 Nisan 1998 tarihinde Sunyani şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Prince Obeng Ampem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Ampem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEJA SPORT d.o.o. yapmaktadır. Prince Ampem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Prince Ampem'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Prince Ampem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Ampem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Prince Ampem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Ampem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2018 yılında WAFA SC

1 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik

2 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Prince Ampem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Ampem şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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