Prince Aning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Aning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Prince Aning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Prince Aning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Prince Aning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Aning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Aning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Aning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Aning 23 Nisan 2004 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Prince Adu-Addae Junior Aning şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Aning Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Prince Aning, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund II futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Prince Aning'nin Borussia Dortmund II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Prince Aning Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/aningjr39

Prince Aningboyu ve yaşı kaç

Prince Aning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Aning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Prince Aning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Aning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2021 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

Prince Aning kimdir

Prince Aning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Aning şuan Borussia Dortmund II takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OSV Amsterdam (-2012), Ajax (2012-2022)

Prince Aning Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U16 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Prince Aning nereli

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