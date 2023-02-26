Prince Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Antwi 5 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Antwi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 9 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Prince Antwi'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2021 yılında FC Samartex

Prince Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Antwi şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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