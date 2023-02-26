Prince Asempah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Asempah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Asempah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Asempah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Asempah 26 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Asempah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDTM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Prince Asempah'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Asempah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Asempah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Prince Asempah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Asempah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2022 yılında Karela United

30 Haziran 2022 yılında Bechem United

1 Temmuz 2022 yılında Karela United

Prince Asempah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Asempah şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.