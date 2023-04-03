Prince Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Prince Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Prince Henry 23 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Prince Derek Henry şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Prince Henry Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sturridge Sports Management yapmaktadır. Prince Henry, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Prince Henry'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Prince Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Prince Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Bristol U21
12 Ağustos 2021 yılında Hungerford
12 Eylül 2021 yılında Bristol U21
23 Temmuz 2022 yılında Yate Town
2 Aralık 2022 yılında Bristol U21
3 Aralık 2022 yılında Tiverton
3 Ocak 2023 yılında Bristol U21
Prince Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Prince Henry şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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