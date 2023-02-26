Prince Kwabena Adu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Kwabena Adu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Kwabena Adu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Kwabena Adu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Kwabena Adu 23 Eylül 2003 tarihinde Sunyani şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Kwabena Adu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABP Sport Management U.G. yapmaktadır. Prince Kwabena Adu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Kwabena Adu'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Kwabena Adu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Kwabena Adu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Kwabena Adu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Kwabena Adu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Kwabena Adu şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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