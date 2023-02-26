Prince Kwabena Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Kwabena Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Kwabena Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Kwabena Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Kwabena Owusu 5 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Kwabena Owusu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Prince Kwabena Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Kwabena Owusu'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Kwabena Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Kwabena Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Kwabena Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Kwabena Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Kwabena Owusu şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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