Prince Kwadwo Afrifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Kwadwo Afrifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Kwadwo Afrifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Kwadwo Afrifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Kwadwo Afrifa 23 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Kwadwo Afrifa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Kwadwo Afrifa'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Kwadwo Afrifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Kwadwo Afrifa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Kwadwo Afrifa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Kwadwo Afrifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Kwadwo Afrifa şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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